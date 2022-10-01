Популярная исполнительница, экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась своими переживаниями на фоне ряда трагедий, которые принесли в Украину оккупанты.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка немного рассказала о своем состоянии.

"Не успеваю прийти в себя среди всех новостей. Сердце разрывается от жестокости врага. Чувство опустошенности и отчаяния. Сделала вчера опрос в сторис - и получила сотни таких же "тяжких" сообщений. Друзья, давайте держаться вместе", - обратилась Надя к поклонникам.

Дорофеева раскрыла, что спасает ее от потока страшных новостей.

"Я лечусь музыкой. Она помогает мне хоть на время «взлететь». Думаю, творчество всем в состоянии хоть чуть-чуть помочь.. Фильм, рисование, стихи, танцы. Помогайте сами себе, кроме нас это никто не сделает. А что помогает вам, кроме наших побед, конечно?", - добавила певица.

Поклонники Дорофеевой в комментариях делятся своими мыслями по этому поводу:

"Два дня назад делала дз и слушала твой альбом песню «в твоей душе» и прозвучали два мощных взрыва. Это впервые когда у меня была истерика, слезы и большой страх… 💔 не верится, что это происходит с нами… хочется тишины и мира 🙏 ",

"Сейчас стараюсь максимально уменьшить свое свободное время, чтобы не впадать в определенную «депрессию»",

"Если лечиться творчеством, и вам от этого легче, то я вам завидую. На самом деле, когда рисую портрет, меня просто откидывает от всего, руки не поднимаются что-то творить, а мысли совсем другие".

Напомним, Дорофеева впечатлила эффектным образом в новом клипе, видео.

Как сообщала Politeka, Дорофеева похвалилась пылкими объятиями и смутила украинцев.

Также Politeka писала, что Дорофеева честно заговорила, как решилась на новые отношения.