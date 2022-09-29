Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка стала знаменитою завдяки гурту "Час та Скло". Тепер же Надя будує кар'єру як сольну співачку і нещодавно випустила перший україномовний альбом "Смисли". І ось Дорофєєва випустила кліп на пісню "Охололо". "ЖВЛ" на своїй сторінці в Інстаграм вирішило опублікувати фрагмент відео з Дорофєєвою.

Співачка DOROFEEVA поділилася на сторінці Instagram відеороботою на пісню «Охололо» з альбому «Сенс»

Шанувальники засипали Надю компліментами через хорошу українську, а також зазначили, що співачка круто рухається", - написано було у публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Дуа Липа українська", "Ой, знову чую плагіатик", "Не сподобалося", "Нема про що(((щось мямлить собі під ніс", "Не дуже", "Нагадує пісню з турецького серіалу "ПВМД", "Ну така собі пісня, у неї краще були", "Не сподобалося", "Дуже не подобається".

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