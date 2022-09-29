Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Надя Дорофєєва активно веде соціальні мережі та розповідає про нові композиції. Після того, як співачка зі скандалом оголосила про розлучення, її нові стосунки продовжують обговорювати та засуджувати рішення зійтись із навряд чи розлученим чоловіком.

Однак Дорофєєва почала навіть жартувати з цього приводу, зокрема зі своїм колегою. З Олексієм Завгороднім Надя була в одній групі аж десять років, тому кожне фото бурхливо обговорюють в Інстаграм.

"Зустріла колишнього" - пожартувала Дорофєєва.

«Знайшли самих хітлайнерів для вечірки на Щекавиці 🤪😂; найкращі 🫶🏼; Час та скло 😢; Назва «Час і Скло» набуває іншого значення в такому контексті))); Так так, Дорофєєва не вперше 🤣; А мені дуже подобається цей концерт дивитися дуже добре вийшло» - пишуть у мережі.

Після чергових зйомок Надя вирішила поділитись емоціями та показала кілька насичених моментів, що їй запам'яталися.

"Дякую! Не очікувала, що сьогодні буде так потужно і так багато емоцій" - заявила Дорофєєва під новими кадрами.

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