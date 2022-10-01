Как пишет Politeka.net, в Instagram Stories Даша Хлыстун разместила новый кадр, на котором продемонстрировала малышку, которая заметно подросла.
Ради эффектного кадра модель посадила девочку на поручни возле окна в вагоне поезда и принялась снимать ее на телефон.
Отметим, что полуторагодовалая Ариана была очень модно одета. На ней красовались стильные ботиночки, штанишки и белая кофточка от известных брендов.
"До встречи в Украине", - подписала снимок модель.
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Как известно, Макс Михайлюк и Даша Хлыстун познакомились в соцсетях почти сразу после финала шоу "Холостяк". Как известно, с победительницей проекта Дашей Ульяновой отношения у пилота не сложились. Через некоторое время влюбленные стали жить вместе, вышла замуж пара после рождения малышки.
С начала полномасштабной войны Макс Михайлюк нередко демонстривал фото в военной форме и бронежилете. Судя по всему, мужчина защищает Родину в составе Десантно-штурмовых войск Украины.
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