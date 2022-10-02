Одна из самых известных моделей Мира Белла Хадид появилась на модном показе в платье, которое создали прямо на подиуме.

Как пишет Politeka.net, Белла Хадид - известная мировая модель, которую ранее назвали самой красивой моделью в мире по принципу золотого сечения. Она активно берет участие в различных показах и в этот раз тоже смогла отличиться.

Так, в этот раз платье из жидкого хлопка, которое наносится сразу на кожу, поразило сеть. На неделе моды в Париже продемонстрировали новинку, которую нанесли на обнаженное тело Беллы Хадид.

Так, Хадид, которая закрывала шоу, появилась на подиуме в одном белье. Сначала все решили, что это какой-то боди-арт — но ничего подобного: «краска» застыла и превратилась в настоящее платье.

Секрет футуристической технологии — в полимерах, которые распыляются вместе с волокнами хлопка, а при контакте с кожей испаряются.

Ранее знаменитость решила поддержать украинцев, опубликовав трогательный пост.

"Смотреть, как мои украинские друзья и коллеги усердно работают здесь, в Европе, так близко, но так далеко от своих семей/друзей/домов в Украине, которые переживают одну из многих жестоких оккупаций и вторжений, происходящих прямо сейчас в мире, – это очень эмоциональный и унизительный опыт для меня", - написала Белла.

Напомним, "Мы живем в темноте, но…": Джамала обнадежила украинцев на фоне последних новостей.

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