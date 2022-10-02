Популярная певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально вступила в брак со своим возлюбленным Александром Волошиным, продолжает радовать поклонников кадрами со свадьбы на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила фото, видимо, уже из ресторана, а также показала их с мужем обручальные кольца.

На кадрах видно, как счастливая невеста Анна в откровенном белом платье и ее новоиспеченный муж Александр в нарядном костюме весело позируют в красивой фотозоне. Видно, что парочка дурачится, однако, в то же время они вместе демонстрируют руки с обручальными кольцами.

В подписи к публикации Тринчер рассказала, что их с мужем кольца необычные: "Наши самые красивые и особенные кольца. Красное золото и бриллианты… Обручальные кольца моей мечты, стильные, лаконичные. Делали все дистанционно, а внутри наши особые надписи... Угадаете, что там?". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото певицы: "Фамилию его будешь брать?", "Только ты и я", "Прям как Мистер и миссис Смит", "Возможно "только ты и я", "Только ты и я", "Только ты и я? Обручальные кольца невероятные!", "Какие вы красивые", "Невероятно красивая семья", "Вау, огонь!".

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