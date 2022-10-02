На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила трогательные домашние фото, на которых она вместе с Иваном, Дмитрием и маленьким Сашей позирует в пижамах. Жена телеведущего показала, как уютно проходят их вечера.
"У нас с ребятами киновечер сегодня 🎬 Кстати, из последнего – замечательные киноленты для просмотра с детьми: "Дамбо", "Большой пес Клиффорд", "Круэлла", - рассказала Кристина.
Поклонники в комментариях восхищаются звездным семейством Решетников: "Классные фильмы! Мы со старшей дочерью тоже очень любим вместе хорошие фильмы смотреть! Вы большая молодец 😍", "Какие у вас хорошие парни", "Великолепная семья! Восхищаюсь вами🔥", "Классно! Люблю такие вечера)))", "Такие вы классные! Супер семья!", "Вы такие красивые", "Восхищаюсь Вашей семьей😍 счастья Вам❤️🥰".
Отметим, новый сезон шоу "Холостяк", ведущим которого неизменно выступил Григорий Решетник, а главным героем стал предприниматель Алекс Топольский, должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф.
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Затем запуск реалити-шоу запланировали на 30 сентября, но в день премьеры представители телеканала внезапно решили снова перенести показ. О новой дате старта будет объявлено позже.
Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.