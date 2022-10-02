В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила длинный пост, в котором поделилась своими переживаниями.

"К сожалению, эти жестокие и бессердечные существа не понимают, что свободу, независимость, любовь к стране не отнять псевдореферендумами. Их попытки разрушить Украину, вернуть прошлое - ничто, по сравнению с силой Украинцев! Ничто - по сравнению с мощью и смелостью наших героев. Мир и свобода будет совсем скоро, как бы иногда все новости не убивали тебя морально…", — пишет Каменских.

Настя прокомментировала и убийство ракетой семьи в Днепре, где на руинах дома остался сидеть пес Крым, и обстрел гражданской колонны в Запорожье, где погибли по меньшей мере 30 человек.

"Потому что к смертям и бесконечным потерям невозможно привыкнуть. Каждый раз эта боль ощущается еще сильнее и пронизывает все тело насквозь. К сожалению, мы не можем вернуть жизнь невинных украинцев, но можем сделать все, чтобы вернуть каждый клочок Украинской земли. Восстановить нашу территориальную целостность, отстроить города, разрушенные оккупантами и отстоять честь украинского народа", - отметила певица.

Каменских также поблагодарила украинских защитников, которые освобождают город за городом.

"Верю, что все остальные территории независимой Украины будут свободны благодаря невероятным Украинцам. Потому что как сказал Василий Симоненко в своих стихах: «Народ мой есть! Народ мой всегда будет! Никто не перечеркнет мой народ!»", — добавила жена Потапа.

Напомним, Каменских призналась, почему теперь почти не живет дома.

Как сообщала Politeka, Каменских попала под шквал критики из-за нового видео.

Также Politeka писала, что Каменских с украинской песней за пианино тронула до глубины души, видео.