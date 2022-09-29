Як пише Politeka.net , Настя Каменських - відома українська співачка, яка одружена з Олексієм Потапенком, нещодавно вона повернулася додому через півроку. Артистка з чоловіком не поверталася додому і рідко говорила про себе, а тепер удома в Києві нагадує про патріотичний настрій.

«З самого дитинства я багато часу проводила у дорозі. І зараз, склавши все своє життя в одну валізу, багато їжджу туди, де я можу принести користь: на благодійних акціях, на заходах, які дозволяють розповідати про війну в Україні.

І хоча через нестабільну ситуацію бувають постійні зміни у графіках поїздок, одна справа залишається незмінною — неймовірні відчуття від дороги додому. Сідаючи на поїзд до рідного Києва, мене захлинають почуття. Такого вже давно не відчувала. Але очікування того, що незабаром за вікном пролітатимуть рідні вулиці особливе. Мій поїзд до Києва. Щоразу я так чекаю на нього» - висловилася Настя.

У мережі обговорили її зауваження:

«Красуня💚; Дуже схожі відчуття від поїздки додому ❤️; Люблю тебе, Настя ❤️; А скільки смутку в очах 💔; Дуже красива! 😍❤️; Відчуття рідного краю, нашої України найніжніші та тепліші! 💙💛; Все буде Україна 🇺🇦; Роби, це, якщо можеш ❤️».

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