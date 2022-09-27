Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни довгі місяці жила в Іспанії, а нещодавно разом із чоловіком повернулася до Києва і продовжує виступати з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала миле відео, на якому виконала зворушливу пісню.

Як видно, Настя знята у просторій світлій кімнаті, вона сидить за піаніно, грає на ньому і виконує свою зворушливу пісню "Додому". Перед камерою співачка з'явилася в стильній блузі білому з цікавим візерунком, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Каменських написала: "Ми переживаємо часи, коли всі слова, сказані раніше, набувають нових значень. Так сталося і з піснею "Додому". Я випустила її задовго до початку повномасштабної війни і тоді навіть уявити не могла, що слова "Я тобі несу всю свою любов, я тобі скажу: "Повертайся знов" вже через рік звучатимуть з вуст українських жінок, які крізь біль та розпач переживатимуть розлуку з найдорожчими. Які вимушено покинули свої домівки і ті, які вже ніколи не зможуть повернутись назад, бо їх дому вже немає. Тепер ці слова вже не про почуття, які окриляють, а про біль та надію побачитись знову, хоча б на мить. Та кажуть, що музика лікує, і я буду щаслива, якщо ця пісня для когось стане саме такою. Шукайте посилання на пісню у моїх сторіс і пам’ятайте, що попри все, ми всі обов’язково будемо щасливі".

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