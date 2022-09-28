Як пише Politeka.net , Настя Каменських - відома українська співачка, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом). Зірка з чоловіком ще до початку війни покинула Україну і багато місяців не поверталася до України, наважившись приїхати лише через півроку. Через деякий час і Потап оголосив про повернення, хоча наголосив, що перебував в Україні давно і просто не з'являвся на людях. Тому кілька багато критикують і цього разу не став винятком, адже Настя опублікувала в ТікТок відео з піснею "Домой".
"Зараз пісні, написані раніше, набувають нових значень", - написала зірка.
Фанати почали активно обговорювати публікацію Насті:
"Вам ці моменти ніколи не зрозуміти, чоловіка легко чекати з-за кордону, але коли він воює, і ти не знаєш чи він повернеться...", "Якби те, що співаєш ще й відчула на собі, то й пісня звучала б інакше Іспанські канікули – це не очікування зустрічі! Не переконливо!!!", "Настя це ти кличеш чоловіка свого за кордон???", "Чого ти жмуришся очі болять?
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