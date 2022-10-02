В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила несколько поздравительных публикаций. Так, Сумская обратилась к Андрею Данилко. Артисту, прославившемуся благодаря сценическому образу Верки Сердючки, 2 октября исполняется 49 лет.
Свой пост Ольга сопроводила забавным кадром с Данилко, сделанным на съемках мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".
"Поздравляем, дорогой наш Андрей Михайлович! 👑🍾🥂Спасибо за счастливые мгновения жизни! Будь всегда! 🙏🏻❤️", — поздравила актриса певца.
Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям: "С днем рождения!!! 🌻🌻🌻 Боже, какие красивые женщины!!!! Такие воспоминания!", "Обожаю этих кумочек!", "Самые искренние поздравления!🎂", " Шедевральная сцена 👏" .
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Кроме того, Сумская поздравила с днем рождения жену знаменитого украинского композитора, Героя Украины Игоря Поклада Светлану.
"Поздравляем нашу непревзойденную госпожу Светлану Поклад, Берегиню и Музу Игоря Поклада с днем РОЖДЕНИЯ! 🌞 Светланочка, дорогая, чтим вас безгранично! Спасибо за искренность и ваше золотое сердце!", — написала Ольга.
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