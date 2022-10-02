Актриса Ольга Сумская эффектно поздравила своих звездных коллег, среди которых и Андрей Данилко с днем ​​рождения.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила несколько поздравительных публикаций. Так, Сумская обратилась к Андрею Данилко. Артисту, прославившемуся благодаря сценическому образу Верки Сердючки, 2 октября исполняется 49 лет.

Свой пост Ольга сопроводила забавным кадром с Данилко, сделанным на съемках мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

"Поздравляем, дорогой наш Андрей Михайлович! 👑🍾🥂Спасибо за счастливые мгновения жизни! Будь всегда! 🙏🏻❤️", — поздравила актриса певца.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям: "С днем ​​рождения!!! 🌻🌻🌻 Боже, какие красивые женщины!!!! Такие воспоминания!", "Обожаю этих кумочек!", "Самые искренние поздравления!🎂", " Шедевральная сцена 👏" .

Кроме того, Сумская поздравила с днем ​​рождения жену знаменитого украинского композитора, Героя Украины Игоря Поклада Светлану.

"Поздравляем нашу непревзойденную госпожу Светлану Поклад, Берегиню и Музу Игоря Поклада с днем ​​РОЖДЕНИЯ! 🌞 Светланочка, дорогая, чтим вас безгранично! Спасибо за искренность и ваше золотое сердце!", — написала Ольга.

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