Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поддалась очередному нелепому тренду. На этой неделе моды все поголовно решили показать что-то свое и необычное. Звезды начали осветлять брови и показывать непривычный стиль.

А вот Дженнер решила осветлить брови, сделать несколько фото и закрасить их вновь. В видео она показала, как снимает макияж, под которым обнаруживаются белые брови.

Позже звезда выложила серию фотографий, где уже можно повнимательнее рассмотреть ее новый образ:

«Разве это не лучший виноград на свете?; Оооо даааа 🔥😍; Брови?? 😭; Пожалуйста, верните свои естественные брови; Кажется, ее брови накрашены воском; Осветленные брови станут главным событием этой недели; Где твоя бровь у королевы??; Все хорошо, но ее брови меня пугают; Блин твои брови..» - пишут в сети.

Также после модного показа в Париже решила отличиться и появилась на светской вечеринке в прозрачном наряде с черными кружевами.

В черных кружевах и сеточке Кайли с удовольствием покрасовалась перед камерами, а ее вечерний макияж и дорогие аксессуары дополнили новый лук. Для демонстрации своего образа модель решила также показать в сети и сам процесс переодевания.

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