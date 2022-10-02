Известный музыкант, лидер группы "Океан Эльзы", Святослав Вакарчук активно ездит по стране и выступает перед военными и гражданским населением.

Как пишет Politeka.net, с началом широкомасштабного наступления на Украину Святослав Вакарчук поспешил вступить в ряды защитников. Как рассказал исполнитель, у него есть звание лейтенанта ВСУ, а Львовская военно-гражданская администрация дала ему задание – поддерживать украинцев.

В своем Instagram-аккаунте Святослав Вакарчук регулярно делится видеоотчетами своих выступлений. Сейчас музыка как никогда поддерживает боевой дух и веру в лучшее.

Совсем недавно артист приехал в освобожденный от российских захватчиков Изюм Харьковской области. Он выступил сидя на лавке перед разрушенными и почерневшими зданиями в центре города. Вакарчук спел легендарный хит «Червона рута», а люди ему подпевали.

«Послушайте, как поет Изюм 'Червону руту'. И вот с чего эти рашисты решили, что смогут покорить наших людей?», - отметил он.

Также Вакарчук поделился впечатлениями от поездки в город.

«Изюм. Измученный, суровый, но свободный город. И люди – уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются во всей поддержке, и это не только о прямой гуманитарной помощи, что очень важно, но и теплое слово, улыбку, просто внимание», - написал артист.

Напомним, Вакарчук растрогал кадрами с концерта в Баку, где поддержали Украину

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