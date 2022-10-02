Накануне возвращения в эфир проекта певица Александра Зарицкая и фронтвумен группы Kazka, которая в шоу была народным тренером, обратилась к зрителям. На своей странице в Instagram артистка объяснила, почему трансляция шоу так важна в эти дни.

«Я знаю, что многие из вас еще не готовы к просмотру телевизионных шоу. И это нормально. Но и вижу десятки сообщений и комментариев каждый день от тех, кто нуждается, как воздух, в возможности просто отвлечься. Хотя бы на несколько часов. И это тоже нормально», - отметила она.

Зарицкая подчеркнула, что люди все разные и реакции на стресс тоже у всех разные.

«Наши ощущения и эмоции разные. Но мы единственные в желании помогать и поддерживать, говорить о том, что важно, донатить, ведь каждое наше появление имеет благотворительную цель. Мы не забываем о войне, мы все живем с этой болью, но позволяем друг другу проживать ее так, как чувствуется. И мы совершенно точно победим», - написала она.

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