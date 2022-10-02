Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который участвовал в одном из сезонов "Холостяка" и впечатлил поклонниц своим поведением. С Анной Богдан, которая победила на проекте, он встречался около года и даже не стал комментировать их расставание.

В это раз мужчина показал подборку кадров из своей поездки в Польшу, куда отправился в рамках своего проекта. Новости о своей будущей линейке спортивной одежды Заливако не раскрывает.

Но с удовольствием шутит о свей поездке заграницу и делится моментами встреч с близкими друзьями и коллегами:

«За самую оригинальную подпись подарю 50 долларов. Как дела по кадрам?» - написано под одним из фото Михаила.

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Несмотря на неудачу на личном фронте Михаил благодаря шоу стал успешным блогером и теперь активно ведет страничку в Инстаграм. Но в последние недели Заливако отсутствал, а теперь внезапно вернулся и решил рассказать, в чем была проблема.

"Не знаю, совпадение или нет, меня Инстаграм решил разблокировать спустя две с половиной недели. Как раз на мой день рождения", - сказал Заливако.

Напомним, "Холостяк" Заливако показал, как сохраняет память о своем коте, который остался у Богдан

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