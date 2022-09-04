Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем последнего сезона "Холостяк". Звезда на проекте выбрал победительницей Анну Богдан, после чего пара пробыла вместе больше года. Но в итоге им е удалось сохранить отношения и после начала войны Анна призналась, что они теперь не вместе. Зато Заливако стал довольно успешным блогером, за которым следят сотни тысяч украинцев. И в новой публикации в сторис Михаил решил поболтать с фанатами.
"Что по вопросам?", - написал Заливако.
"А что по диете?))) Ты очень похудел. Больше разговорных сторис", - написал фанат.
"Почему вы так похудели? Это все ваш тренер с предыдущего видео?", - спросил еще один фан.
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"Думаю, что ситуация в стране и стресс сделал свое дело. Я похудел на 8 кг. На саом деле как-то и не хочется больше. Главное, еще больше не скинуть. P.S. Разговорные сторис будуть", - написал Михаил.
Напомним, "Холостяк" Заливако после расставания с Богдан засветился с загадочной красоткой
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