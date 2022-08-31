Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который решил стать главным героем шоу "Холостяк". Звезда на проекте выбрал Анну Богдан, с которой более года был вместе. Но после начала войны стало известно, что пара разбежалась, так как не смогла пережить это тяжелое испытание. Зато Михаил стал довольно успешным украинским блогером, который ведет страничку в Инстаграм, где за ним следят сотни тысяч фанатов.

А в этот раз Михаил поделился фотографией, где позировал с загадочной красоткой. Парочка сделала селфи во время ночной прогулки.

"Сегодня встретила Мишу, мой земляк) Вообще харьковчане рулят. Смотрели Холостяка?", - было написано в сторис и предложены варианты ответа "Да" и "Нет".

Сообщалось, что Михаил поделился фотографией с отдыха.

"Сегодня у меня к вам не очень серьёзный разговор или просто хочу убедить ещё раз одного человека.

Как вы уже заметили, я вообще не преобразил свою страничку и у меня фото вообще как попало постаются.

Суть в том, что я всегда за живые фотки и эмоции. И если даже есть что-то из фотосессий, то лучше этого добра меньше, хотя есть фотографы которые умеют делать вещи", - написал Михаил.

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