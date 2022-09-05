"Холостяк" Михаил Заливако показал, как сохраняет память о своем коте, который остался у его бывшей, победительницы проекта Анны Богдан.

Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который решился пойти на проект "Холостяк". На проекте главный герой шоу выбрал победительницей Анну Богдан, с которой после съемок встречался на протяжении года. Но после начала войны пара разошлась, ведь не смогла преодолеть это тяжелое испытание. А чуть позже стало известно, что у Анны остался кот Михаила. Как оказалось, он не очень любит переезды, поэтому его оставили у мамы победительницы "Холостяка". Там кот находится и по сей день.

А на новых сторис в Инстаграм Михаил показал, как сохраняет память о своем любимце, которого пока нет рядом с ним.

"Миша, а где кот?"

Вот", - написал диалог звезда.

"Все меня спрашивают, где мой кот. Пока мой кот там, где он есть... Я себе взял нового", - сказал звезда, показывая принт на футболке.

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