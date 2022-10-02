На своей странице в Instagram артист, недавно вернувшийся в Украину после почти семимесячного отсутствия, показал архивные кадры из предыдущих сезонов шоу и поделился историей.

Потап рассказал, что когда-то в Израиле он был на одной свадьбе в ресторане, когда в соседнее здание попала ракета.

"Я был уверен, что свадьбу, как минимум, перенесут, но я ошибся… закаленные войной евреи продолжили праздновать уже через несколько часов (сильно никто не пострадал Слава Богу) и я их спросил, чего вы не отменили или не перенесли праздник, и вот, что мне ответил отец невесты: «Они, наши враги, этого и хотят, чтобы мы остановились, чтобы жизнь замерла, чтобы мы боялись, именно поэтому мы будем продолжать праздновать жизнь!» тогда меня это очень поразило", - вспоминает Алексей.

Таким образом певец оправдал возвращение в эфир развлекательного шоу "Голос країни" в разгар войны.

"Как бы это тяжело сейчас ни было, сквозь слезы, сквозь боль и кровь, ради всех, кто положил свою жизнь за Нас! Когда каждый в стране будет продолжать свое дело, на своем месте с мыслью о победе, с помощью армии – мы устоим, мы победим! Поэтому Голосу Країни быть! Пусть звучит Украинская песня, Пусть увидим себя до войны, пусть почувствуем, какими мы стали и какую страну и музыку построим! Аминь!", - подчеркнул артист.

Добавим, что Потап также рассказал о разговоре Насти Каменских с Ани Лорак после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Также сообщалось о возвращении "Голоса страны" без Вакарчука, но с Потапом.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап по возвращении в Украину попал под шквал критики.