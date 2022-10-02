Жена победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина рассказала, какие слухи ходят про ее с певцом семью.

После того, как девушка Иванна вышла замуж за победителя "Голос країни" Романа Сасанчина ее жизнь круто изменилась. Сейчас она молодая мама и блогерка, за жизнь которой пристально следят, как обычные украинцы, так и работники СМИ.

До замужества всё было по-другому. Девушка попробовала себя в разных профессиях: ей пришлось поработать поваром в горячем цеху, официанткой в ночном клубе и даже няней.

Иванна признавалась, что это было непростое испытание для нее.

После победы в вокальном шоу "Голос країни" Роман Сасанчин в подарок от программы получил квартиру в новостройке Киева и действительно стал завидным женихом.

Когда публика узнала, об отношениях Иванны с 19-летним Романом и ее скорую беременность, то на девушку обрушилось много хейта. Об этом она призналась в своих Инста-сторис.

«Много хейта! Типа я хочу его квартиру и деньги. Потом забеременела, чтобы забрать квартиру и деньги. Квартиру пока еще не забрала и деньги тоже» , – призналась жена Сасанчина.

К слову, молодой человек долго в Киеве не задержался. Сейчас он вместе с женой и 9-месячной дочерью живут в Тернопольской области, а выигранную квартиру Роман планирует продать.

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина в больнице рассказала, что с их дочкой: "Не могли смотреть на это"

Как сообщала Politeka, беда настигла Светлану Лободу, певица срочно обратилась к украинцам: "Нужна ваша помощь"

Также Politeka писала, Могилевская рассказала о трагедии в семье близкого человека