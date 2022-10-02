Известный ведущий Слава Демин знатно потроллил россиян на фоне новостей об освобождении Лимана и взрывов в Крыму.

Как пишет Politeka.net, популярный теле и радиоведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, кроме того, что делает интервью со звездами, пристально следит за новостями на фронте и на оккупированных украинских территориях.

После того, как стало известно, что ВСУ взяли под свой контроль город Лиман в Донецкой области, а также в сети распространили видео взрыва и пожара в аэропорту Бельбек в Крыму, Слава Демин не смог сдержаться и потроллил россиян.

«В Крыму чудесно «отпраздновали» возвращение Украиной Лимана. В Севастополе на аэродроме «загорелся» самолет и взлетели в воздух боеприпасы», - пошутил ведущий у себя Инстаграм.

Напомним, Слава Демин честно рассказал об отношениях с матерью и обратился ко всем родителям

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