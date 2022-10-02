2 октября в Украине отмечают Дня учителя. В семье телеведущей Лилия Ребрик тоже праздник, ведь ее мама Вера Леоновна Тодорюк посвятила обучению детей всю свою жизнь.
По такому случаю Лилия опубликовала милое фото со своей мамой и трогательно поздравила всех педагогов с профессиональным праздником.
"Сегодня День учителя! Я хочу поздравить всех работающих. Потому что знание — это тоже наше оружие. Моя мама — учитель, а для меня — лучший учитель! Люблю, поздравляю, скучаю", — подписала кадр Ребрик.
На снимке мама и дочь позировали без макияжа со счастливыми улыбками на лице. В руках они держали букет роз.
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Кроме того, сама Ребрик с мужем-хореографом не осталась без поздравлений. Как известно уже несколько лет звездная пара воспитывают будущих звезд в своей танцевальной школе.
"Спасибо родителям учеников из нашей танцевальной студии за такой подарок ко дню учителя! Так приятно!" – написала телеведущая.
Несмотря на то, что Лилия Ребрик видится с мамой крайне редко, она называет ее лучшей подругой. Ведущая и актриса призналась, что мама всегда понимала ее и даже 16-летней позволяла чувствовать себя взрослой и самостоятельной
Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.