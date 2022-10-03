Популярная певица Настя Каменских у себя в гостиной вспомнила былые времена.

Как сообщает Politeka.net, полномасштабная война застала певицу Настю Каменских в Испании. Артистка долгое время не появлялась на родине, а в конце лета наконец-таки решила вернуться в Украину и сразу начала доказывать свою патриотичность.

В Инстаграм-аккаунте Каменских ежедневно появляются посты о том, как она скучает по мирной жизни в стране, как она ждет скорейшей победы над оккупантами и вообще очень переживает. И этот раз не стал исключением.

Настя показала грустное фото из своей гостиной, где позирует в домашнем халате.

В публикации Каменских пожаловалась, что больше всего ей сейчас хочется вернуть то чувство безопасности и комфорта, которое раньше казалось чем-то привычным.

«Постоянно вспоминаю, как я любила готовить на собственной кухне, наводить порядок в комнатах, заботиться о уюте и комфорте, не думая ни о чем! Это мой вид медитации и я невероятно скучаю по временам, когда это было нашей обыденностью», - отметила артистка.

«Но у нас впереди еще лучшие времена, расцвет нашей страны и каждого лично. Потому что такими сильными, закаленными и готовыми к борьбе мы не были никогда 🙏🏼», - добавила она.

Поклонники принялись успокаивать вокалистку.

"Все будет хорошо! Не унывай по прошлому. Живи сегодняшним. Мечтай, и все это будет в будущем!",

"Да, 7й месяц живем тут с такими мыслями. Разрушили город, жизни. Но верим, что фашиков прогонят. Ведь мы на Нашей земле. Харьков💛💙",

"Настя какая вы невероятна, мы любим вас и все еще впереди держимся", - подбадривают ее в сети.

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