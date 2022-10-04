Украинский продюсер, автор песен и певец Потап (Алексей Потапенко) назвал имя известного российского актера и телеведущего, позвонившего ему после 24 февраля.

По словам певца и мужа Насти Каменской, он разговаривал с некоторыми коллегами из соседнего государства.

«Мне в начале войны позвонил Иван Ургант, который плакал в трубку и говорил «простите нас». Один из людей, который переживал настолько, что извинялся за всю страну», - рассказал Потап в интервью "ЖВЛ".

Напомним, Иван Ургант после полномасштабного военного вторжения россии в Украину уехал из россии. На его странице в Instagram россияне писали ему, что он предатель и на родную землю может больше не возвращаться.

На днях Ургант опубликовал фото своей младшей дочери, которой исполнилось 7 лет. В комментариях подписчики пишут, что они скучают по нему и признаются, что ждут его возвращения.

Также напомним, что Потап рассказал о разговоре Насти Каменской с Ани Лорак, которая молчит о войне и продолжает работать в россии. По словам Потапа, Лорак сообщила Насте, что Филипп Киркоров посоветовал ей молчать и думать на годы вперед и попросила ее «не задалбывать».

Кроме того, сообщалось, что из россии также уехала Алла Пугачева, публично осудившая действия Кремля.

Также Politeka.net писала о болезни Потапа.