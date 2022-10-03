На своей странице в Instagram жена комика разместила длинный пост, в котором выделила три типа россиянок.

"Почему мы такие непохожие, леди по разные стороны границ? Вроде из одного ребра сделаны, а нет в вас этой крепости, этой стойкости, этой опоры. Мужчины в опасности. Наши. И ваши. Вы готовы разделить ответственность? Не думаю… Вы просто сбились в стаи. И кто же эти павы?", — пишет Казанина.

Первый тип россиянок, по ее мнению, — это испуганная лань.

"Эдакая самка оленя. Жвачное животное, алчно поглощающее пропаганду со всеми её тошнотворными запахами лжи и угроз. Она живет в диком лесу, где насилие — это норма и способ выживания. Она приносит своего мужчину в жертву жалкому шакалу, потому что просто боится. Потому что озлоблена. Потому что не знает, что может быть по-другому. Она не любит своего мужчину. И не защищает. Она избавляется от обузы, наивно полагая, что получит взамен героя или компенсацию. Но она ошибается…", — рассказывает Наталья.



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Второй тип — домашняя курица, квочка, мамочка.

"Она воспитывает детей и не ругается с соседями. Читает умные книжки и не слушает новости. Не видит истины, не хочет знать, что происходит. Возможно, даже делает карьеру. Но не взлетает. Просто бегает хорошо. Переживает, плачет, молится или ходит к психологу. Она тратит последние деньги на амуницию в стране, что разбазаривает всё на смерть, разрушения и разжигание ненависти. Она любит своего мужчину. Но не защищает. Просто глотает слезы, веруя, что ждет героя. Но она ошибается… Её герой теперь — обычный военный преступник. Ибо нет ничего героического в убийстве…", — уверена Казанина.

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Третий тип, по верссии супруги артиста "Квартал 95", — орлица.

"Та самая, что в горящую избу войдет. Коня на скаку остановит. А еще ОМОН голыми руками. Жаль, что обитает она в Дагестане. Ну в большинстве своем. И любит своего мужчину. И защищает. И точно знает, что главный подвиг сейчас — не остановить биение родного сердечка!", — добавила Наталья и призвала женщин беречь своих любимых.

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