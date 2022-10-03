В этот раз на своей странице в Instagram телеведущий сообщил, что, хоть он сам сейчас и находится в Украине, команда «Мир наизнанку» продолжает создавать продолжает создавать новый, эксклюзивный контент о путешествиях по разным странам.

При этом пост Дмитрий разместил на русском языке. Он остается одним из немногих украинских телеведущих, которые даже после полномасштабного вторжения рф упрямо продолжают разговаривать в медийном пространстве на языке страны-оккупанта, за что подвергается критике.

"Это новый формат познавательных видео для YouTube, которые помогают переключиться от суровой реальности хотя бы на 10-15 минут, отвлечься, погрузиться в другое информационное поле. Для многих во время войны это реально важно", — рассказал Комаров.

Зрители "Мир наизнанку" поддержали ведущего в комментариях, но снова не обошлось без критики:

"Жаль, что на языке оккупанта",

"Когда начнете создавать контент на родном языке, а не на языке оккупанта?",

"Подскажите, пожалуйста, а с какой стати снова на ка*апском языке продолжаете вести блог?!",

"в чем просто проблема, чтобы перейти наконец на государственный язык, прописанный в Конституции".

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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