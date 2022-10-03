Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук похвасталась, как проводит время в Швейцарии, и нарвалась на критику.

В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, а его компании расположены в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна показала, как развлекается в одном из самых дорогих для жизни городов мира - Женеве.

"Прекрасная прогулка по Женевскому озеру на старинном пароходе 💙Интересный факт: во время такой прогулки можно увидеть и знаменитый фонтан Женевы - Же-До, и побывать в старинных французских городках, ведь противоположная сторона озера - это уже берег Франции 🥰А еще, это настоящее умиротворение, покой и отдых душой и телом", - похвасталась Онуфрийчук в описании к видео.

Украинцы в комментариях отметили, что в разгар войны рф против Украины хвалиться роскошью за границей, мягко говоря, не слишком уместно:

"Я так вижу, что война для вас уже кончилась?))) что, волонтерство не дает новых фолловеров?)))";

"красиво жить не запретишь…. но не в это время, я считаю, показывать такое…..";

"Нам в Украине сейчас другое интересует.... а там за границей люди не понимают, что у нас страшная война".

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" поделился радостной новостью, но нарвался на критику.

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