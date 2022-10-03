В 2015 году у звездной пары родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась своими секретами, как быть счастливой мамой.

"Не забывайте уделять время себе, потому что если хоть часок вы не будете делать, что хотите именно вы - вы с ума сойдете! 💛💙Наденьте платье, костюм, накрасьтесь, танцуйте, читайте, смотрите фильм, займитесь спортом, сходите на массаж, прогуляйтесь в одиночестве - и вы поймете, что жизнь прекрасна🙏🏻", - пишет Саливанчук.

Впервые за время полномасштабной войны Анна решила устроить съемку для себя, чтобы почувствовать себя красивой. Актриса показала несколько эффектных кадров из новой фотосессии.

"Вы не поверите, но да, я тоже теряю себя, свою уверенность, свою женственность. Быть в постоянном страхе будущего, постоянно переживать и плакать – вот что мы с вами делаем последние 7 месяцев", - добавила звезда.

Саливанчук также рассказала притчу о семье, в которой было много детей и мало денег. Мать постоянно работала, уставала, была недовольна и срывалась на детей. Все изменилось после того, как она сїодила за советом к мудрецу: как стать хорошей матерью? С тех пор женщина стала счастлива благодаря тому, что она раз в неделю закрывалась в своей комнате и уделяла время себе, распивая чай с шоколадными конфетами.

"Не мешайте мне! Я делаю вам счастливую маму!", - объяснила она своим детям.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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