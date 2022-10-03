Как пишет Politeka.net, 24-летняя Иванна Сасанчина активно развивает свою страничку в социальной сети и часто рассказывает о своей жизни. Девушка публикует фотографии и видео, а также отвечает на вопросы фолловеров.
В новых Инстаграм-сторис Иванна устроила традиционную рубрику «вопрос-ответ».
Так, один из подписчиков спросил девушку, вместе ли она с супругом Романом Сасанчиным или уже разошлись, намекая на то, что блогерка давно не публикует совместных снимков с ним.
«Вместе», - лаконично ответила Иванна, а потом показала кадр из комнаты, где на заднем фоне виднелся Рома, который наблюдал за малышкой.
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"Очень интересная история", - подписала она.
Еще у девушки спросили, выехала бы она за границу вместе с семьей.
«Если бы была угроза жизни ребенку, то да», - ответила жена Сасанчина.
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