18-летний солдат Джек Бернелл-Уильямс, который прошел с гробом королевы от Вестминстерского аббатства до Веллингтонской арки во время ее государственных похорон в прошлом месяце, был найден мертвым в армейской казарме Гайд-парка в Лондоне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полиция и парамедики из лондонской службы скорой помощи примчались на место трагедии и констатировали смерть гвардейца.

Лаура, мать покойного солдата, на своей странице в Facebook эмоционально сообщила о трагедии: "Никогда не думала, что скажу это, но мы, вся семья убита горем из-за внезапной кончины вчера нашего замечательного сына Джека Уильямса".

Его тетя Джоди Дэнкс написала: "Такие душераздирающие новости. Не могу поверить, что ты ушел. Тебя забрали слишком рано. Мы все так любим тебя, мой красивый племянник. Ты заставил нас всех так гордиться. Покойся с миром".

Родные рассказали, что Джек, который с детства увлекался верховой ездой, преодолел серию травм, чтобы осуществить свою мечту присоединиться к элитному полку, который является вторым по старшинству в британской армии.

Представитель столичной полиции сообщил, что 18-летний мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия.

"Смерть была неожиданной, она расследована и не рассматривается как подозрительная", — добавили в полиции.

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