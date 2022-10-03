В последнее время артистка регулярно ездит по разным странам, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на нужды пострадавших от вторжения рф.

В этот раз на своей странице в Instagram Лыжичко разместила мощное видео, на котором среди улиц Антверпена собрала большое количество слушателей и заставила подпевать "Ой у лузі червона калина".

"Безгранично, от сердца, спасибо всем украинцам и всем бельгийцам ❤️, собравшимся сегодня в Антверпене (Бельгия) в поддержку Украины на благотворительную акцию в рамках показа Antwerp Fashion Weekend, цель которой - собрать средства на протезирование украинских детей, покалеченных путинской войной", — подчеркнула Руслана.

"Спасибо вам, мои братья и сестры! За непревзойденный драйв наших сердец. Каждый день мы становимся ближе и роднее друг для друга. Только прошу вас, стараемся иметь как можно меньше слез и как можно больше оптимизма в наших глазах. 🙏 Это трудно, но все преодолеем, потому что мы - украинцы", — добавила исполнительница.

Поклонники в комментариях поддержали певицу: "Мир вместе с Украиной! От Антверпена до Торонто!", "Спасибо за традиционное исполнение :)", "Руслана, а все настоящие украинцы благодарят тебя. 🔥", "Великолепные выступления".

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