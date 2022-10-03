На своей странице в Instagram артистка разместила фото, сделанное в Ужгороде, на котором она позирует в компании актеров Мариупольского драмтеатра, полностью разрушенных оккупантами.

"Лишь несколько актеров чудом выжили после того страшного прилета… Вчера я случайно попала на генеральный прогон их спектакля-сторителлинга «Мариупольская драма», которая сейчас идет в Ужгороде. Город и Закарпатский театр приютили этих людей целыми семьями. И играют они тоже как бы одной семьей", — признается Кравец.

Елена рассказала, что сторителлинг – новый для современного зрителя жанр. Во время представления стулья для зрителей стоят прямо на сцене, для камерности.

"И на той же сцене актеры переносят и проводят зрителя в залы и хранилища Мариупольского Драмтеатра марта 2022 года. Я тоже была там вчера в своем воображении. Это тяжело, да… Но благодаря этой актерской команде я почувствовала, что Мариупольская драма жива! Потому что ее актеры живы! Потому что они продолжают свое дело, имеют, что рассказать и главное - имеют зрителя. Это очень щемящая история от свидетелей событий, которую, мне кажется, важно услышать", - добавила звезда "Квартал 95".

Кроме того, Кравец пригласила мариупольских актеров в столицу.

"Я спросила, приехали бы они в Киев на гастроли? - Да ну вы что, Елена, Киев - это вообще мечта! У нас еще есть спектакль о жизни Василия Стуса, значит, мы бы с удовольствием его тоже показали! Приглашайте - мы приедем! Я пригласила, конечно. Мне кажется, этим людям важно сейчас ездить и рассказывать свою историю, потому что она наша общая все равно", - подчеркнула артистка.

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

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