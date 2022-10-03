Войтенко и танцовщица, участница одного из сезонов шоу «Танцуют все!» Валентина Маринина впервые встретилась в 2010 году на кастинге в Москве, но познакомились чуть позже на украинском телешоу. Пара женилась в августе 2015 года. В декабре 2016 года у них родилась дочь, которой дали имя Эмилия.

Впервые о проблемах в семье Константин признался в эфире "Танців з зірками". Тогда он заявил, что они с супругой переживают сложный период, они были на грани развода и не жили вместе.

Теперь же на своей странице в Instagram Валентина сообщила о разводе.

"Я возвращаю свою девичью фамилию - Маринина. Почему? Потому что эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверное, это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало" , – признается танцовщица.



⠀

"Волнующее. Мне всегда нравилась моя фамилия, так же, как и мои кудри. Возвращаю с ней себе свою уникальность и себя. Силу и защиту рода своего отца. Свою идентичность. И начинаю новый свой этап. Учитывая весь ценный приобретенный опыт", - добавила экс-супруга Войтенко.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" поделился радостной новостью, но нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, россиянка-жена Казанина из "Квартал 95" удивила заявлением о трех типах женщин.

Также Politeka писала, что сбежавший в США Влад Яма из "Танців з зірками" обратился к родителям.