Близькі люди українського актора та зірки серіалу «Моя улюблена Страшко» Артура Логая опинилися на окупованих територіях.

Батько і бабуся актора і переможця шоу «Танці з зірками» жили у Запорізькій області.

За словами актора, через деякий час після повномасштабного вторгнення рф в Україну він з дружиною Євгенією і сином виїхав на Західну Україну і хотіли перевезти рідних туди ж.

«Женя вмовляла виїхати маму свою з-під Харкова. Вмовили, вона приїхала до нас. Потім забрали нашу подругу з-під Чернігова, вона з дитинкою маленькою», - розповів Логай в інтерв’ю ЖВЛ.

А от тато Артура разом з бабусею довго перебували на окупованих териоріях Запорізької області. І лише нещодавно ситуація змінилася.

«Залишилась там зараз тільки бабуся. Вона не хотіла, а тепер начебнто хоче виїхати. Тато перший час вивозив сам людей, а згодом виїхав і сам», - розповів Логай.

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