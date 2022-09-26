Батько і бабуся актора і переможця шоу «Танці з зірками» жили у Запорізькій області.
За словами актора, через деякий час після повномасштабного вторгнення рф в Україну він з дружиною Євгенією і сином виїхав на Західну Україну і хотіли перевезти рідних туди ж.
«Женя вмовляла виїхати маму свою з-під Харкова. Вмовили, вона приїхала до нас. Потім забрали нашу подругу з-під Чернігова, вона з дитинкою маленькою», - розповів Логай в інтерв’ю ЖВЛ.
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А от тато Артура разом з бабусею довго перебували на окупованих териоріях Запорізької області. І лише нещодавно ситуація змінилася.
«Залишилась там зараз тільки бабуся. Вона не хотіла, а тепер начебнто хоче виїхати. Тато перший час вивозив сам людей, а згодом виїхав і сам», - розповів Логай.
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Як відомо, співак довго працював в росії.
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