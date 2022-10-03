Родина і друзі одного з учасників шоу «Голос країни» опинилися на окупованій території.

Про це, як пише Politeka.net, розповів сам учасник 12 сезону «Голосу країни» 26-річний Євген Бічасний з Херсона, який потрапив до команди Наді Дорофєєвої.

«Усі мої найближчі рідні, батьки, уся родина – вони знаходяться під окупацією в Херсоні. Багато моїх друзів залишитись в місті і наразі потерпають від "тихого терору"», - повідомив співак.

Також Євген висловив надію, що скоро над його рідним містом замайорить український прапор.

Додамо, що у коментарях до виступу Євгена телеглядачі відзначили його харизму, а також співочий талант.

«Женя класно виконав і без акценту, що рідко. Дякую!», «Женька Ти великий молодець! Я така рада за тебе, школа 44 з тобою! Переможець 12 сезону! Тримаю кулачки», «Як класно, бомба!», «Молодець Євген! Красивий херсонський край і супер виконання. Удачі в Голосі!», - писали Євгену у коментарях до виступу ще до початку вторгнення росії.

Нагадаємо, минулої неділі, 2 жовтня, на екрани повернулося шоу Голос країни, яке було перервано через повномасштабне військове вторгнення росії в Україну.

У першому випуску творці проекта нагадали найвидатніші виступи на проєкті, а також розповіли, як склалася доля учасників, які пішли воювати у складі української армії.

Нагадаємо, на окупованій території також опинилися рідні переможця «Танців з зірками» і серіалу «Моя улюблена Страшко» Артура Логая.

Також повідомлялось про хорошу новину від телеведучого Дмитра Комарова.

Крім того, Politeka.net писала, що дружина зірки "Квартал 95" Євгена Кошового більше не спілкується з родичами, які живуть в окупованій Ялті.