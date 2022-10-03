Как пишет Politeka.net, о Юлии Бельченко, которую еще называют «Зайкой», заговорили после того, как она вышла в финал шоу «Холостяк», главным героем которого был харьковский бизнесмен Миша Заливако. После поражения девушка решила не унывать, а активно развивать свой свой блог в соцсети Instagram, много путешествовать и радовать поклонников контентом о своей жизни. За девушкой следят более 330 тысяч человек.

Во время поездки в Милан Юлия не могла не поделиться атмосферными фотографиями, сделанными на улицах города.

Для прогулки она выбрала маленькое черное платье, поверх которого набросила пиджак с белой вышивкой. Еще она решила рассказать, как во время фотосессии у нее чуть не украли телефон.

«Я рок-звезда. Ночь. Дождь. Холодно. Стресс, потому что вижу, что какие-то 2 мужика уже положили и глаз на мой телефон (не могу сказать, что Милан самый безопасный город в мире). Тестую новые лампы, все же 80% успеха фото зависит от света», - написала финалистка «Холостяка».

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