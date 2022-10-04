Певица Оля Цыбульская рассказала, как и почему очутилась на больничной койке.

По ее словам, после 24 февраля все украинцы "умерли эмоционально".

«Чтобы отдать, нужно что-то иметь. А 24 февраля мы все умерли эмоционально, долго ничего не писалось, а потом я поняла, читая сообщения от людей, что мне нужно продолжать», - рассказала Цыбульская «ЖВЛ», как нашла в себе силы снова взять в руки микрофон.

Напомним, родители Цыбульской оказались в оккупации в Ирпене и не выходили на связь 10 дней. Мама певицы ела сырое пшено, и надеялась только на чудо.

«К нам волонтеры не имели доступа, вокруг дома кадыровская сволочь паслась, минами жонглировали, позволяли себе лишнего. А мы все равно верили и верим, что сволочам одна дорога – во тьму», – рассказывала мама певицы.

Уже после того, как родителям певицы все же удалось уехать, их квартиру оккупанты разрушили.

«Не осталось бы живого места, там негде было спрятаться от происходящего», – рассказала в интервью Оля Цыбульская.

Такие переживания сказались на здоровье артистки. Как оказалось, летом Цыбульска попала в больницу.

«Врача до конца не поставили четкий диагноз, я себя это объясняю своим психологическим состоянием. Просыпаешься, кажется, что себя эмоционально настроил, а потом понимаешь, что очень сложно. Ты себя грызешь…», - рассказала Цыбульская, добавив, что тогда ее тело просто дало ей сигнал, что нужно остановиться.

Напомним, друг, который помогал родителям Оли Цыбульской спастись, погиб.

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