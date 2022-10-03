Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич впервые за семь месяцев позволила себе расслабиться и отправилась в Грецию. Там она хорошенько отдохнула, но уже вернулась домой. В первые дни своего возвращения она решила вернуться к занятиям спорта и рассказала на своей странице в Instagram о приключении, которое с ней приключилось.



"Я сегодня не успела снять сториз со своей тренировки. Поверьте она была и это жесть насколько трудно после перерыва. Серьезно, после перерыва первая тренировка дается очень тяжело. Многда даже больно, но я смогла. И я снова стала на путь спорта", - призналась Злата Огневич.

Певица также добавила, что у нее после тренировок побаливает живот и она очень надеется, что на этом ее приключения закончились, а понедельник дальше пройдет в спокойном ритме.

Перед камерой певица предстала в повседневном удобном наряде, который состоял из серого свитшота, темных спортивных брюк и короткой курточке в стиле оверсайз. Свой образ Злата Огневич дополнила солнцезащитными очками в круглой оправе. Артистка также немного потирала свой живот, словно пытаясь справиться с болью.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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