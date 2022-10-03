Как признался звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай, на занятиях он получил немало полезной и практической информации.

Как сообщает Politeka.net, украинский актер и звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай признался, что пошел на военные учения и поделился деталями. Кроме того, победитель шоу "Танці з зірками" показал на странице в Instagram, как прошло его первое занятие.

Артур Логай рассказал, что пошел на военные учения потому что сейчас каждый украинец должен иметь определенные навыки военного дела. Первое занятие актера по тактически-специальной военной подготовке состоялось вчера, 2 октября. Логай показал, как прошли его учения.

"Это, пожалуй, один из самых интересных моих опытов за жизнь. Я конечно не озвучу все, что было на занятиях, но первую сказанную такм фразу озвучу: "Не идите мясом. Учитесь. Не можете - лучше сидите дома, делайте свое дело. Помогайте", – поделился он.

Как признался звезда сериала "Моя любимая Страшко", на занятиях он получил немало полезной и практической информации. Актер добавил, что такие курсы полезны для каждого, чтобы больше не повторились трагедии Мариуполя, Бучи, Изюма и других украинских городов.

"Личное мнение: такие тренировки, курсы, сборы должны быть для всех на государственном уровне. Потому что, к сожалению, наш сосед никуда не денется. Но если они будут знать, что у нас каждый владеет оружием и обучен, то вряд ли еще захотят прийти в гости. А когда захотят, лягут еще на границе", - добавил Артур Логай.

Напомним, что Артур Логай рассказал, где его внебрачный сын, о котором мало кто знал.

Как сообщала Politeka, родные звезды "Моя любимая Страшко" Артура Логая оказались в оккупации.

Также Politeka писала, что Артур Логай разбил сердца поклонников известного сериала, второго сезона не будет.



