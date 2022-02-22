Відомий український актор театру та кіно, співак Артур Логай відповів на питання своїх шанувальників та зауважив, що другого сезону серіалу, який полюбився багатьом, не знімають.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 28-річний український актор театру та кіно, співак і композитор Артур Логай, який разом з Анною Кареліною став переможцем шоу "Танці з зірками", часто ділиться з шанувальниками фотографіями та відео, а також відповідає на питання.

Цього разу в Артура Логая запитали про те, чи буде другий сезон серіалу "У неділю рано зілля копала", який полюбився багатьом українцям.

"На жаль, не буде. І я кажу "на жаль", бо я також обожнюю цей проєкт і людей, з якими мені довелося попрацювати. А ще мені б знову потрібно було відпустити волосся", - відповів переможець "Танців з зірками".

Однак Логай розповів, що другий сезон комедії "Моя улюблена Страшко" буде.

Окрім цього, актор розповів, від кого отримав пропозицію зіграти у серіалі "Дім Бобринських", де знявся також відомий актор Станіслав Боклан.

"Зазвичай, пропозиції надсилають кастинг-директори. Буває, що безпосередньо режисер пропонує роль. У цьому випадку пропозиція була від кастинг директорки", - написав Артур Логай.

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