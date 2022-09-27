Український актор і зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай дуже скучив за сином, який тепер за півтори тисячі кілометрів від нього.

Нагадаємо, у актора і переможця "Танців з зірками" Логая двоє синів. Молодшого, якого він виховує з дружиною Євгенією, звуть Лев. А старшого, про якого у свій час мало хто знав, звуть Герман.

З мамою Германа – Оксаною – Артур Логай познайомився у 2014 році під час зйомок у популярному телешоу Х-Фактор. Пара вирішила жити разом, але одружуватися не планувала. Незабаром у них народився син.

І хоч з його матір'ю у Логая не склалися стосунки, актор дуже любить свого хлопчика.

Актор якось розповідав про умову, яку поставив майбутній дружині.

"Коли тільки у відносини входили, я сказав, що ніколи жодна жінка не встане поперек моїх відносин з сином. Якщо жінка, з якою я хочу мати стосунки, тільки заїкнеться про те, що занадто багато я йому уваги приділяю, то я скажу, ось твій чемодан, я відвезу тебе, куди ти скажеш", - говорив Логай в одному зі своїх інтерв’ю.

Зараз хлопчик знаходиться не в Україні. Логай розповів в інтерв’ю ЖВЛ, що після 24 лютого Герман разом зі своєю мамої вийхав у Туреччину.

«З малим ми зізвонюємось. А він такий: «Я зайнятий». Я кажу: «Я скучив», а він «Я теж! Пока!», - з посмішкою розповів Логай.

Восени хлопчик пішов до першого класу, але повести сина на його першу шкільну лінійку Артур звісно не міг.

«Головне, що він в безпеці. Мені б дуже хотілося, щоб він був зараз тут і навчався тут. Мені б хотілося одного в садочок возити, іншого в школу», - зізнається Артур Логай.

Актор вірить, що незабаром зможе обійняти свого сина і растити обох дітей під мирним українським небом.

Нагадаємо, рідні Логая опинилися в окупації.

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