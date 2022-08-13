Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - успешный украинский исполнитель. Звезда женат на дочери легендарной певицы Нины Матвиенко - Тоне. У пары есть совместная дочь, которую назвали в честь бабушки, а также Арсен воспитывает двоих сыновей от прошлых отношений, а у Тони есть дочь Ульяна, которую она родила еще в 17 лет. Матвиенко-младшая также занимается музыкой. И сегодня, 12 августа, звезда выпустила новую песню "Живая вода" на украинском языке, опубликовав ее на своем Ютуб-канале.

Фанаты посмотрели видео более тысячи раз и написали несколько комментариев:

"Очень красивая песня! Спасибо тебе Тоничка! Пусть Господь хранит вашу семью!", "Талант – это Божий дар! Тоня его унаследовала от мамы. Песня очень мелодичная, трогательная", "Очень много лайков. Очень мило, спасибо", "Очень красивая песня", "Опе, новый хит подъехал", "Я так радуюсь за тебя".

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