Как передает Politeka.net, в Инстаграм Наоми Кэмпбел любит делиться своими лучшими образами. Особенно тщательно она подходит к каждому показу мод. Не только на подиуме, но и в качестве гости Наоми в этот раз в Париже решила привлечь внимание любимым способом.

Так, в этот раз Наоми Кэмпбелл побывала на модном показе бренда Balenciaga, она появилась в образе total black. На ней было прозрачное платье с рюшами и булавками, которое больше было похоже на недоделанное изделие.

Порванная и неряшливая ткань удивила фанатов:

«Потрясающе!; не ожидал такого поворота; надо было подшить, что ли; Маравилоса ❤️; В яблочко; Бомба 💜; Целый момент. 🔥; Королева ✨; все ради одобрения; не лучший ее наряд; может вам пора к стилисту зашить это».

Недавно популярный бренд H&M представил новую рекламную кампанию во французском стиле. Для привлечения внимания и эффекта неожиданности также пригласили также и Наоми Кэмпбелл.

В рекламном ролике Наоми играет роль инсайдера моды, сидящего у воображаемого ресторана. В короткометражном фильме она носит шарф и оранжевую шелковую блузку из парижской коллекции этого года.

Напомним, что Наоми Кэмпбел в эффектном платье очаровала видом рядом с подругой: "Так еще уметь надо".

Как сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в эффектном наряде задала новый тон в моде: "Будьте осторожны...".

Также Politeka писала, что Наоми Кэмпбел в белоснежном костюме очаровала образом: "Прямо небесная дева".