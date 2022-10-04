Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист пощекотал нервы поклонниц горячим фото со съемочной площадки.

Как видно, на новых фотографиях Тарас запечатлен в рабочей обстановке с телефоном руках. Перед камерой он появился в темной клетчатой рубашке, которую не стал застегивать полностью, сверкнув рельефным торсом, он кидает игривые взгляды в объектив.

В подписи к публикации Цымбалюк рассказал о своей новой работе: "Наш первый мини-тур с новой работой. Показали представление в двух городах. Был великолепный зритель. Спасибо Вам! Обязательно вернемся! Две ночи в поезде. Смеялись. Устали. Подняли людям настроение. Часть заработанных средств отдаем в ВСУ. Далее – Львов 15.10. Тот случай, когда в команде проекта "Эмигранты" есть звукорежиссер-фотограф".

Поклонники тут же принялись комментировать новые фото актера: "Красивые фото. Звукорежиссер-фотограф – это фарт", "Вы самые лучшие молодцы!", "Ждем в Одессе", "Ждем во Львове!", "Спектакль супер. Спасибо за приятный вечер", "А когда же вы в Днепр?", "Очень красивый", "Приезжайте в Сумы!", "Ты делаешь великие дела, не останавливайся", "Красавец", "Красивый".

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