Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав романтичные кадры из новой фотосессии в Париже.

На новых фотографиях Анна запечатлена в удивительной локации, а за ее спиной видно Эйфелеву башню. Похоже красотка прониклась атмосферой и решила превратится в настоящую француженку, на ней соответственный образ. На снимках Анна позирует в красном платье в белый горошек с открытыми плечами, сверху она накинула красное пальто, а на руки надела прозрачные кружевные перчатки. Дополняет образ черный берет с вуалью, а в руках она держит хрустящие багеты.

В подписи к публикации Неплях написала: "Сладкая булочка с хлебобулочным". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию модели, засыпая ее комплиментами: "Я чувствую запах Парижа. Фото шик", "Просто вау", "А, булочка с изюмом!", "Котик, это такая хорошая серия фото. Просто нет слов, ты очень красивая", "Лучшая фотосессия", "Волшебно!", "Как же это красиво", "Анюта, красотка", "Подскажите кто фотограф", "Вау, какая булочка", "Вы реально очень классная и вайбовая", "Воплощение женственности", "Невероятная", "Слишком красиво", "Роковая".

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