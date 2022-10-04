Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» и украинская блогерка Даша Ульянова обожает привлекать к себе внимание и делает все, чтобы о ней не забыли. В ход идут разные приемы от пикантных фото и шпагатов в «стиле Волочковой», до резких высказываний в адрес хейтеров.
Теперь же красотка решила сверкнуть подтянутым телом, сидя на мотоцикле. Она нарядилась в черные обтягивающие леггинсы, которые идеально подчеркнули ее стройные длинные ножки и кофту. А разбавила темные одежды белыми кроссовками.
Волосы Даша решила не укладывать, они свисали прядями, также Ульянова не заморачивалась с макияжем – пухлые губы слегка подкрасила блеском – вот и всё.
К слову, выглядела бывшая девушка Макса Михайлюка уверенно и очень эффектно. Впрочем, как всегда!
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"Сфоткай, типа умею ездить", - подписала кадр Ульянова.
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