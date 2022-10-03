Как пишет Politeka.net, четвертая жена уже не молодого украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова буквально рассказывает о каждом мгновьи своей жизни. Девушка, которая младше артиста на 28 лет, занимается воспитанием годовалого сына, а также имеет свой бизнес – продает одежду для детей.
Новый день начался у Кати с неприятности. После пробуждения она обнаружила в зеркале опухшее лицо и отеки под глазами.
Жена Павлика тут же поспешила объяснить в чем дело.
«Всем привет. Вчера я таки выпила целую бутылку Боржоми, ну нормально. Немного припухшие глаза», - вздохнула Репяхова.
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К слову, Репяхова любит поскандалить в сети и несмотря на то, что ее страница публичная, принимает только похвалу в свой адрес, на любую критику девушка сразу реагирует довольно агрессивно. При этом нравится Катерине хвастаться жизнью с артистом, который намного ее старше.
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