Актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала торт и рассказала о самом важном дне в своей жизни.

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - уроженка Украины, которая стала известной западной актрисой и прославилась благодаря роли подружки Джеймса Бонда. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показала торт для своего сына. Как можно понять, ему исполнилось 3 октября 7 лет.

"С Днем Рождения любовь всей моей жизни", - написала Куриленко.



"Большое спасибо Галине за такой красивый и вкусный тортик", - написала Ольга на украинском языке.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Покемон, с днем рождения", "С днём рождения милый мальчик", "Как красиво, по-украински)Поздравляю с Днем Рождения сына!)", "Поздравляю с днем рождения от твоих "старших сестер", "Я помню, когда мне было 7 лет, все было удивительно и ново, время текло очень медленно, и я думал, что никогда не повзрослею. С днём рождения Александра".

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко впечатлила образом в коже для нового фильма

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко показала, кого ей удалось спасти из Украины

А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко в лифе хвастнула роскошной фигуркой перед зеркалом



