Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса с украинскими корнями. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными властями. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Ольга показала яркий образ в коже, в котором снималась в новом фильме.
"Когда твой кнут поворачивается против тебя", - написала звезда.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Не могу дождаться Громовержцев!", "Эта улыбка. Величественная", "Надо идти тренироваться", "Я любил смотреть этот фильм", "У тебя большой талант и несравненная красота", "Доброе утро", "Ненавижу, когда такое происходит", "Не всегда легко делать свои боевые сцены", "Осторожнее с этой штукой!", "Когда кнут опускается" Rolling Stones, 1978 г.".
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